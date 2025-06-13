افتتحت مديرية الأوقاف بمحافظة الغربية، مسجد "بوادي" بقرية محلة مرحوم التابعة لمركز طنطا، ومسجد "المناصرة" بقرية بلكيم التابعة لمركز السنطة، وذلك عقب الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد، ضمن خطة وزارة الأوقاف لتطوير المساجد.

وجاء الافتتاح برعاية الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، والشيخ خالد خضر رئيس القطاع الديني بالوزارة، وتحت إشراف الدكتور نوح العيسوي وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، وبحضور مديري إدارتي أوقاف مركزي طنطا والسنطة، ولفيف من القيادات الدينية والتنفيذية والشعبية.

وأوضحت المديرية أن افتتاح المسجدين يأتي في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله "مبنى ومعنى"، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتطوير ورفع كفاءة المساجد على مستوى الجمهورية.