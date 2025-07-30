نقابة الصحفيين الفلسطينيين: 232 صحفيا وصحفية استشهدوا منذ بدء العدوان

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قالت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل 232 صحفيا وصحفية وعاملا في المؤسسات الإعلامية، منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر 2023.

وذكرت النقابة في بيان لها، مساء الأربعاء، أن آخر هؤلاء الشهداء هو المصور الصحفي إبراهيم حجاج.

ونعت النقابة الزميل حجاج، الذي استشهد جراء قصف إسرائيلي استهدف على حي الدرج بمدينة غزة، أثناء توثيقه جرائم الاحتلال، مؤكدة أن رسالة الزميل حجاج ستبقى حية رغم كل محاولات القتل والترهيب.

واعتبرت النقابة أن استهداف حجاج وغيره من الصحفيين هو سياسة إعدام ميداني ممنهجة، تهدف لكتم صوت الحقيقة الفلسطينية وترهيب الإعلاميين.

وحملت الاحتلال المسئولية الكاملة عن هذه الجريمة، داعية المجتمع الدولي للتحرك فورا لحماية الصحفيين ومحاسبة القتلة.