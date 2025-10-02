وزير المالية: شركة العاصمة الإدارية سددت 8 مليارات جنيه ضرائب العام المالي المنقضي

قال الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، إن القانون القاضي بإلغاء أية امتيازات ضريبية لشركات الدولة أُقر ونُفذ لضمان المساواة مع القطاع الخاص.

وأشار خلال مؤتمر صحفي، مساء الخميس، إلى أن شركة العاصمة الإدارية سددت ضرائب بقيمة 8 مليارات جنيه عن الأرباح المحققة خلال العام المالي المنصرم.

وشدد أن «شركة العاصمة الإدارية تُدار بكفاءة ووضوح كامل ومرونة وفكر استثماري حقيقي، وحققت صافي أرباح بعد كل المخصصات والإنفاق، وليس كما تدعي بعض الأقاويل دائما أنها مسيرة أعباء واستنزفت موارد الدولة».

كما لفت إلى مخاطبة أكثر من 134 جهة حكومية للتأكد من دقة الإقرارات الضريبية بما يعكس القانون الجديد، مشيرا إلى أن: «هناك الكثير من الأندية تمارس أنشطة تجارية داخلها، وهذه الأنشطة الاقتصادية داخل النادي تُعامل بضريبة القيمة المضافة سواء في القطاع العام أو الخاص».



ونوه إلى «تحصيل ضريبة القيمة المضافة من أندية القوات المسلحة وأندية وزارة الداخلية العام الماضي للتأكيد على المساواة في المعاملة».

وأوضح أن الضرائب شملت شركات وزارة بالإنتاج الحربي، مؤكدا أن هذه النتائج تعكس جدية الحكومة في الإصلاح.