أمين عمر حكما لمباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن اتحاد الكرة، مساء الخميس، عن إسناد مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية في الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز، للحكم الدولي أمين عمر.

يلتقي الأهلي وكهرباء الإسماعيلية، في الثامنة مساء السبت على ملعب المقاولون العرب.

ويستعد أمين عمر لإدارة المباراة الثانية للأهلي هذا الموسم، حيث كان حاضرا في تعادل الأهلي وغزل المحلة بدون أهداف.

سيعاون أمين عمر كل من سمير جمال ومحمود دين، ويتواجد محمود منصور كحكم رابع، بينما يتواجد محمود دسوقي في تقنية الفيديو ويعاونه يوسف البساطي.

وسبق أن أدار الحكم الدولي البالغ من العمر 40 عاما، 28 مباراة للأهلي، حقق خلالها المارد الأحمر 19 فوزا مقابل 7 تعادلات، وخسارتين.

ويحل الأهلي ثالثا في جدول الدوري الممتاز برصيد 15 نقطة من 8 مباريات وذلك بعد فوزه 2-1 في مباراة القمة يوم الإثنين الماضي على الزمالك، متصدر الترتيب، برصيد 17 نقطة من 9 مباريات.

ويتواجد كهرباء الإسماعيلية، الصاعد حديثا للدوري الممتاز هذا الموسم، في المركز السابع عشر بجدول الترتيب برصيد 8 نقاط من 8 مباريات.

ويقود الكهرباء المدرب الشاب، رضا شحاتة، في ثاني تجاربه بالدوري الممتاز بعد قيادة الجونة.