أكسيوس: إدارة ترامب تدعم الغارات الإسرائيلية على غزة

قال مسؤول أميركي رفيع المستوى، مساء اليوم السبت، إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدعم الهجمات الإسرائيلية على غزة، بحسب موقع "أكسيوس".

ونقل الموقع عن المسؤول الأمريكي قوله إن أحد مقاتلي حماس هاجم الجيش الإسرائيلي داخل مواقع خاضعة للسيطرة الإسرائيلية في القطاع، قبل أن يلقى حتفه.

وتابع: "إسرائيل لديها سياسة حظيت بموافقة الوسطاء تقضي بالرد الفوري على أي انتهاكات لوقف إطلاق النار".

من ناحيتها أكدت حركة حماس رفضها لمحاولات حكومة نتنياهو فرض واقع يتعارض مع ما جرى الاتفاق عليه، معتبرة أن الخروقات الممنهجة للاتفاق من قبل الاحتلال أدت إلى استشهاد المئات وتغيير خطوط انسحابه بما يخالف الخرائط المتفق عليها.

ودعت الحركة الوسطاء للتدخل العاجل والضغط على إسرائيل لوقف خروقاتها فورًا، مطالبة الولايات المتحدة بالوفاء بتعهداتها وإلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته والتصدي لمحاولاته تقويض مسار الاتفاق.