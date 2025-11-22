• واعتقال ثالث خلال اقتحام بلدة "دورا" جنوبي الضفة المحتلة..

أصيب فلسطينيان برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، بينما اعتقل ثالث خلال اقتحام بلدة "دورا" جنوبي الضفة الغربية المحتلة، السبت.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" إن جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم البلدة "وأطلق الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين، ما تسبب بإصابة شابين بالرصاص الحي في القدم، ونقلا إلى مستشفى دورا الحكومي".

وأضافت أن "عشرات المواطنين أصيبوا بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام، وعولجوا ميدانيا، كما اعتقلت قوات الاحتلال شابا، لم تعرف هويته بعد".

ووفق شهود عيان للأناضول، استهدف الاقتحام وسط البلدة المكتظ بالسكان، تزامنا مع عودة المواطنين من أعمالهم في الساعة الأخيرة من النهار.

ويأتي الاقتحام الإسرائيلي في إطار الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة في الضفة الغربية المحتلة منذ أكثر من عامين، بالتزامن مع حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة التي بدأت في 8 أكتوبر 2023، وانتهت بوقف إطلاق نار دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025.

وأنهى الاتفاق حرب إبادة جماعية خلفت أكثر من 69 ألف شهيد فلسطيني، وما يزيد عن 170 ألف مصاب، وألحقت دمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.

ومنذ أكتوبر 2023، أسفرت الاعتداءات الإسرائيلية بالضفة عن استشهاد 1079 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألفا و500 شخص، وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية.



