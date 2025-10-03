معروف حكما لمباراة الزمالك وغزل المحلة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن اتحاد الكرة، مساء الخميس، عن إسناد مباراة الزمالك وغزل المحلة في الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز، للحكم الدولي محمد معروف

يلتقي الزمالك وغزل المحلة، في الخامسة مساء السبت على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

ويتكون الطاقم بالكامل من معروف "حكما للساحة"، يعاونه عدي عيد، وأحمد زيدان، وهيثم عثمان حكما رابعا، ويتواجد على تقنية الفيديو الحكم عبد العزيز السيد، ويعاونه أحمد حامد فهيم.

ويعتلي الزمالك قمة الدوري برصيد 17 نقطة من 9 مباريات، آخرها الخسارة أمام الأهلي بنتيجة 1-2 في مباراة القمة، يوم الإثنين الماضي.

أما غزل المحلة بقيادة مديره الفني علاء عبد العال، يقبع في المركز الرابع عشر برصيد 10 نقاط من 9 مباريات.