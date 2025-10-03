محافظ الإسكندرية يتفقد أعمال تطوير طريق الحرية بسيدي جابر

تفقد أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، الموقف التنفيذي للأعمال الجارية بالمشروع، وشملت الجولة متابعة أعمال التطوير بطريق الحرية، بدءًا من شارع إبراهيم الشريف أمام مدرسة عبد الله النديم وصولًا إلى ميدان "الإسكندرية موجة حب" بمنطقة سيدي جابر، نطاق حي شرق.

وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من الأعمال وفقًا للجداول الزمنية المحددة، بما يساهم في تحسين السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين، مؤكدا أن أعمال التطوير الجارية تأتي في إطار رؤية شاملة للنهوض بالبنية التحتية وفتح محاور مرورية جديدة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة لأهالي الإسكندرية.

وأشار إلى أن المحافظة تعمل على الانتهاء من جميع المشروعات في توقيتاتها المحددة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع راحة المواطن في المقام الأول.

وخلال الجولة، استمع محافظ الإسكندرية إلى شكاوى عدد من المواطنين، ووجّه بحلها بشكل فوري، مؤكدًا أن خدمة المواطن تأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور السكرتير العام المساعد، ورئيس حي شرق، ومدير إدارة المرور، ومدير شرطة المرافق، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.