جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف المناطق الشرقية لجنوبي قطاع غزة

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قصفا بالقذائف المدفعية وأطلق النار بكثافة من مروحياته، صباح الاثنين، على المناطق الشرقية لمدينتي رفح وخان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأفاد مراسل الأناضول نقلا عن شهود عيان، بأن آليات مدفعية إسرائيلية قصفت بشكل مكثف مناطق شرقي مدينة رفح وشهودت أعمدة دخان تتصاعد من المواقع المستهدفة.

كما ذكر الشهود، بأن طائرات مروحية إسرائيلية أطلقت النار على مناطق شرق مدينة خان يونس بشكل كثيف.

ولم تعلن المصادر الطبية الفلسطينية في القطاع عن وقوع شهداء أو جرحى جراء القصف الإسرائيلي حتى الساعة (5:30 ت.غ).