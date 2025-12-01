قوات الاحتلال الإسرائيلية تفرض منع التجول في محافظة طوباس بشمال الضفة الغربية

أعادت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، اقتحام مناطق واسعة من مدينة طوباس وبلدة عقابا شمال الضفة الغربية فجر اليوم الاثنين.

وقالت محافظة طوباس، في بيان صحفي اليوم، إن "القوات الإسرائيلية أعلنت فرض منع التجول حتى إشعار آخر، وذلك بعد يوم واحد من انسحابها من المحافظة بعد عدوان استمر أربعة أيام متتالية خلفت خلاله خرابا واسعا في الممتلكات العامة والخاصة ومئات الإصابات والاعتقالات والمداهمات لمنازل المواطنين".

ووفق البيان "انتشرت قوات الاحتلال في أرجاء المدينة وبلدة عقابا وأعادت اقتحام منازل واتخاذها ثكنات عسكرية فيما بدأت الجرافات العسكريةً بإغلاق الطرق وتقطيع أوصال المحافظة".

وطبقا للبيان، جرى الإعلان عن تعطيل العملية التعليمية بالمحافظة وتعطيل دوام المؤسسات كافة بعد فرض منع التجول وعودة العدوان على المحافظة".

على الصعيد نفسه، نقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" عن مصادر أمنية قولها إن "قوات الاحتلال اقتحمت بيت فجار جنوب بيت لحم، بأعداد كبيرة وداهمت عددا من منازل المواطنين وفتشتها، واحتجزت 40 مواطنا، وحققت معهم ميدانيا، ثم أطلقت سراحهم".

وأضافت أن "قوات الاحتلال احتجزت أربعة مواطنين في العبيدية شرقا وحققت معهم، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها".