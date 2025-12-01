الكويت: بدء جولة الإعادة للمرحلة الأولى بانتخابات النواب والدوائر الـ19 المُبطلة بها

بدأت في تمام الساعة التاسعة صباحا بتوقيت دولة الكويت جولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب وانتخابات الـ 19 دائرة المُبطلة بها، في مقر اللجنة الانتخابية بمنطقة مشرف بدولة الكويت.

وقام السفير محمد جابر أبوالوفا سفير مصر لدى الكويت ورئيس اللجنة الانتخابية بالإشراف والتأكد من توافر كل التسهيلات أمام الناخبين؛ للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية التي تستمر اليوم وغدا اعتبارا من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء بتوقيت دولة الكويت، وذلك في أرض المعارض بمنطقة مشرف في صالة (B/A).

وحرص أبناء الجالية المصرية بالكويت على التواجد أمام اللجنة الانتخابية قبل موعد بدء الاقتراع، من أجل الإدلاء بأصواتهم في هذا الاستحقاق الانتخابي.

وتشمل انتخابات الـ 19 دائرة المُلغاة بمحافظات المرحلة الأولى: محافظة الجيزة (الدائرة الثامنة ومقرها قسم إمبابة)، ومحافظة الفيوم (الدائرة الأولى ومقرها مركز الفيوم والدائرة الرابعة ومقرها مركز أبشواي)، ومحافظة أسيوط (الدائرة الثالثة ومقرها مركز الفتح)، ومحافظة سوهاج (الدائرة الأولى ومقرها مركز سوهاج، الدائرة الثانية ومقرها مركز أخميم، الدائرة الثالثة ومقرها مركز المراغة، الدائرة الرابعة ومقرها مركز طهطا، الدائرة الخامسة ومقرها مركز جرجا، الدائرة السادسة ومقرها مركز المنشأة، الدائرة الثامنة ومقرها مركز دار السلام)، محافظة قنا (الدائرة الأولى ومقرها مركز قنا، الدائرة الثانية ومقرها مركز قوص، الدائرة الثالثة ومقرها مركز نجع حمادي، الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبو تشت)، ومحافظة الإسكندرية (الدائرة الثانية ومقرها قسم أول الرمل)، ومحافظة البحيرة (الدائرة الأولى ومقرها قسم دمنهور، الدائرة الثالثة ومقرها مركز أبو حمص، الدائرة الثامنة ومقرها مركز إيتاي البارود).

كما ستجرى في ذات التوقيات جولة الإعادة للمرحلة الأولى في الدائرة الثانية، ومقرها مدينة إطسا بمحافظة الفيوم.