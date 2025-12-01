إسرائيل تواصل انتهاكاتها في جنوب سوريا بتوغل جديد

واصلت إسرائيل انتهاكاتها في الجنوب السوري، حيث توغّلت قوات من جيش الاحتلال باتجاه الجهة الغربية لقرية صيدا الحانوت في ريف القنيطرة الجنوبي.

وتمركزت قوة عسكرية مؤلفة من 3 سيارات، اليوم الاثنين، في القرية السورية، وفق قناة الحدث.

يأتي هذا فيما حلقت طائرة مسيّرة فوق صيدا الحانوت لرصد المنطقة، وفق ما أفادت وكالة "سانا".

بالتزامن، نقلت قوات الاحتلال دبابتين من نقطة البرج في القنيطرة باتجاه نقطة الحميدية في ريف القنيطرة الشمالي.

وكانت قوات إسرائيلية أخرى توغلت أيضًا، أمس الأحد، في ريفي القنيطرة الشمالي والجنوبي، وأقامت حاجزين لتفتيش المارة.

جاء ذلك بعدما استهدف قصف إسرائيلي، فجر الجمعة الماضي، بلدة بيت جن جنوب سوريا، ما أسفر عن استشهاد 13 شخصًا، وإصابة 13 جنديًّا إسرائيليًّا، بالتزامن مع توغل دورية عسكرية إسرائيلية داخل القرية.

ومنذ سقوط النظام السوري السابق، نشرت إسرائيل قوات ومعدات عسكرية في جنوب البلاد متجاوزة المنطقة العازلة التي تعود لعام 1974، بما في ذلك نقطة المراقبة الاستراتيجية في جبل الشيخ.

فيما لم تسفر 6 جولات من المحادثات التي جرت بين مسئولين سوريين وإسرائيليين بوساطة أمريكية، عن التوصل إلى اتفاق أمني يهدف إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة الحدودية، علماً أن المفاوضات توقفت منذ سبتمبر الماضي، وفق رويترز.