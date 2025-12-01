ظهر الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، علنا لأول مرة منذ أيام، أمس الأحد، لينهي بذلك تكهنات واسعة النطاق في البلاد بفراره وسط تصاعد التوترات العسكرية مع الولايات المتحدة.

ولم يُشاهد مادورو، الذي عادة ما يظهر على التلفزيون الفنزويلي بشكل متكرر، علنًا منذ الأربعاء الماضي - عندما نشر مقطع فيديو لنفسه وهو يقود سيارته في أنحاء كاراكاس على قناته عبر تليجرام - مما أثار تكهنات كبيرة حول مكانه، بحسب شبكة سي إن إن الأمريكية.

وأمس الأحد، ظهر مادورو في حفل توزيع جوائز القهوة المتخصصة السنوي في ميراندا، وهي بلدة تقع على مشارف كاراكاس.

وفي الصورة التي تم بثها مباشرة عبر الإنترنت، جلس الرئيس الفنزويلي أمام حشد من الناس ووزع ميداليات على منتجي القهوة الذين استعرضوا أفضل منتجاتهم، حيث تناول أنواعا مختلفة من القهوة أثناء إلقائه كلمات موجزة - لم يتطرق أي منها بشكل علني إلى الأزمة الحالية في البلاد.

وفي نهاية الحفل، هتف إن فنزويلا "غير قابلة للتدمير، لا يمكن المساس بها، لا تُقهر" متحدثا عن القطاعات الاقتصادية في البلاد.

ويبدو أن هذه التصريحات تعد بمثابة إشارة إلى التوترات مع الولايات المتحدة، التي أرسلت أكثر من 12 سفينة حربية ونشرت ما يقرب من 15 ألف جندي في المنطقة، في إطار ما تصفه بجهودها لمكافحة تهريب المخدرات، لكن كاراكاس تعتقد أنها محاولة لإجبار مادورو على التنحي عن منصبه.

وجاء ظهور مادورو في المقهى بعد لحظات من تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تحدث مع الزعيم الفنزويلي عبر الهاتف.

وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية عندما سُئل عما إذا كانت المكالمة قد جرت: "لا أريد التعليق على ذلك، الجواب هو نعم".

ورفض خورخي رودريجيز، رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية، الأحد، مناقشة المحادثة، وقال إنها لم تكن الغرض من مؤتمره الصحفي، الذي ركز بدلا من ذلك على الإعلان عن تحقيق في الضربات البحرية الأمريكية الأخيرة في منطقة البحر الكاريبي.