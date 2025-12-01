الأونروا: إسرائيل تمنع 6000 شاحنة من الدخول إلى غزة

قال المستشار الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» عدنان أبو حسنة، إن إسرائيل تمنع 6000 شاحنة تابعة لها من الدخول لقطاع غزة.

وحذّر أبو حسنة في تصريحات نقلتها وكالة شهاب، اليوم الاثنين، من تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة مع اقتراب فصل الشتاء، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي بمنع إدخال المساعدات الأساسية والمواد الإغاثية إلى القطاع.

وأضاف أن الوكالة تمتلك نحو 6000 شاحنة محمّلة بالمواد الغذائية والإغاثية الجاهزة للدخول إلى غزة.

وتابع: «هذه الشاحنات تحتوي على مواد غذائية تكفي لمدة ثلاثة أشهر، إضافة إلى مئات الآلاف من الخيام والبطانيات والفرش والملابس التي تكفي لمليون و300 ألف فلسطيني، لكن إسرائيل لم تسمح حتى الآن بإدخالها».

وأوضح أن الاحتلال يسمح بإدخال أعداد محدودة جدًا من الخيام رغم الحاجة الماسّة إليها، مشيرًا إلى أن الأونروا تمتلك كميات ضخمة معدّة للإيواء المؤقت، إلا أن القيود الإسرائيلية تحول دون وصولها إلى المدنيين.

وينص اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل الساري منذ العاشر من أكتوبر الماضي على إدخال مساعدات لقطاع غزة تقدر بـ600 شاحنة يوميا.

لكن إسرائيل لم تلتزم بالاتفاق، وتسمح فقط بدخول 200 شاحنة في اليوم على الأكثر.