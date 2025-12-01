تايلاند ترحل ناشطا فيتناميا على الرغم من مخاوف الجماعات الحقوقية

قامت السلطات التايلاندية بترحيل ناشط فيتنامي تم احتجازه في بانكوك العام الماضي، وذلك على الرغم من مخاوف الجماعات الحقوقية بشأن إمكانية تعرضه للخطر في حال عاد إلى فيتنام.

وتم تسليم يو قوينه بداب، الذي شارك في تأسيس جماعة تدافع عن حقوق الأقليات العرقية الفيتنامية، للسلطات الفيتنامية الجمعة الماضية، ولم يعرف مكانه، حسبما قاله محاميه نادثاسيري بيرجمان لوكالة أسوشيتد برس "أب"، اليوم الاثنين.

وقال نادثاسيري: "لقد اختفى من قبضة السلطات التايلاندية الجمعة الماضية، ومن الآن لا نعلم مكانه بعد". وأضاف، "هذا انتهاك واضح لقوانين مناهضة التعذيب والاختفاء القسري في تايلاند".

ولم ترد الشرطة التايلاندية الملكية على الفور على التساؤلات بشأن ترحيل بداب.

وقالت إدارة السجون الجمعة الماضية، إنها نقلت بداب من سجن في بانكوك إلى الشرطة عقب أن أيدت محكمة الاستئناف حكم محكمة أقل درجة بترحيله إلى فيتنام عام 2024.

وتم اتهام الناشط بتنظيم احتجاجات مناهضة للحكومة في إقليم داك لاك بوسط فيتنام عام 2023، لقى خلالها 9 أشخاص حتفهم، بينهم 4 رجال شرطة ومسئولان حكوميان .

ونفى بداب الاتهامات الموجهة إليه، قائلا في مقطع فيديو صدر قبل فترة قصيرة من احتجازه إنه: "ليس له علاقة بالواقعة العنيفة".

وتوجه بداب إلى تايلاند عقب أن علم أن السلطات الفيتنامية تجرى تحقيقات بشأنه، ولكن تم احتجازه في بانكوك في يونيو 2024، وفقا لمحاميه. وأدين غيابيا في فيتنام في يناير الماضي بارتكاب تهم تتعلق بالإرهاب، وصدر حكم بحبسه 10 أعوام.