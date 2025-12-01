بلجيكا عن انتهاكات إسرائيل بسوريا: تقوض الأمن والاستقرار الإقليميين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعربت وزارة الخارجية البلجيكية، عن قلقها إزاء الهجمات والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة في الأراضي السورية.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي بمنصة "إكس"، اليوم الاثنين، إن هذه الأعمال العسكرية تقوض الأمن والاستقرار الإقليميين وتؤدي إلى تصعيد التوتر.

وأشارت إلى سقوط ضحايا مدنيين في هجوم إسرائيلي استهدف بلدة بيت جن بريف دمشق، مشددة على ضرورة الاحترام الكامل لسيادة سوريا ووحدة أراضيها.

يأتي الموقف البلجيكي عقب توغل دوريات إسرائيلية في بيت جن والقنيطرة، واشتباكات أدت لمقتل 13 شخصاً، بينهم نساء وأطفال

ويواصل جيش الاحتلال غاراته الجوية وانتهاكاته رغم عدم تشكيل الحكومة السورية لأي تهديد مباشر لتل أبيب.