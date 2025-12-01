بوتين يوقع مرسوما يعفي الصينيين من تأشيرة الدخول إلى روسيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، مرسوما يقضي بإعفاء مواطني الصين من تأشيرة الدخول إلى الأراضي الروسية.

ويدخل القرار، الذي بدأ سريانه فور نشره في منظومة المعلومات الوطنية الروسية، حيز التنفيذ حتى 14 سبتمبر 2026.

وبحسب القرار، يمكن للمواطنين الصينيين دخول روسيا والإقامة فيها لمدة 30 يوما من دون تأشيرة.

كما يسمح القرار للمواطنين الصينيين بالعبور عبر الأراضي الروسية أو المغادرة منها من دون الحاجة إلى تأشيرة، شريطة حملهم جواز سفر عادي.

يأتي هذا القرار بعد خطوة مماثلة من الصين، التي أعفت المواطنين الروس من تأشيرة الدخول في وقت سابق من العام الجاري.

وأفادت شركات السياحة والسفر الروسية، بأن الطلب على تذاكر الطيران من روسيا إلى الصين ارتفع بنسبة 30 بالمئة عقب قرار الصين إعفاء الروس من التأشيرة.

وكانت وزارة الخارجية الصينية قد أعلنت في الثاني من سبتمبر الماضي بدء تطبيق نظام تجريبي للإعفاء من التأشيرة لمدة 30 يوما لمواطني روسيا، وذلك لمدة عام واحد.