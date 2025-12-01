قالت السلطات في هونج كونج، اليوم الاثنين، إنها ألقت القبض على 13 شخصا بتهمة القتل غير العمد في إطار التحقيق في أكثر حرائق المدينة فتكا منذ عقود، مشيرة إلى أن استخدام مواد ترميم دون المستوى المطلوب ساهم في تأجيج النيران التي أودت بحياة ما لا يقل عن 151 شخصا.

وتواصل الشرطة تمشيط الأبراج السكنية السبعة التي التهمتها النيران يوم الأربعاء الماضي في مجمع وانج فوك كورت، حيث عُثر على جثث سكان على السلالم وأسطح الأبراج بعدما حوصروا أثناء محاولتهم الفرار، بحسب وكالة رويترز.

ولا يزال أكثر من 40 شخصا في عداد المفقودين.

وقالت مسئولة بالشرطة للصحفيين بينما يبدو عليها التأثر الشديد: "تحولت بعض الجثث إلى رماد، وبالتالي قد لا نتمكن من تحديد مكان جميع المفقودين".

وذكر مسئولون يشرفون على التحقيقات في مؤتمر صحفي، أن الاختبارات التي أجريت على عدة عينات من شبكة خضراء كانت ملفوفة حول سقالات الخيزران على المباني وقت اندلاع الحريق أظهرت عدم مطابقتها لمعايير مقاومة الحرائق.

وأفادت السلطات بأن الأبراج التي يجري تمشيطها حاليا بحثا عن الرفات هي الأكثر تضررا وقد يستغرق الأمر أسابيع.