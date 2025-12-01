سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قدمت الصين حضوراً لافتاً في فعاليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2025"، عبر جناح ضخم ضم أحدث ما توصلت إليه صناعاتها الدفاعية من تقنيات وأنظمة قتالية متقدمة.

وينعقد المعرض بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية خلال الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر المقبل، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة.

وشاركت كبرى الشركات الصينية العاملة في مجال الصناعات العسكرية بمجموعة واسعة من الأسلحة والأنظمة التكتيكية، حيث استعرضت أحدث طائراتها بدون طيار، ومنظومات الدفاع الجوي، وأنظمة الدفاع الصاروخي، إلى جانب نماذج متطورة من الذخائر الذكية.

كما ضم الجناح مجموعة من حلول الأمن غير التقليدي، والتقنيات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى عروض للتعاون التكنولوجي العسكري بين الصين وشركائها الدوليين.

وأكد ممثلو الشركات أن المشاركة الصينية تأتي في إطار تعزيز التعاون الدفاعي مع الدول الصديقة، والاستفادة من "إيديكس" كمنصة عالمية لعرض القدرات الصناعية والابتكارات الحديثة في مجالات التسليح والتقنيات الدفاعية.

ويواصل معرض "إيديكس 2025" في دورته الرابعة استقطاب كبرى الشركات العالمية، ليؤكد مكانته كأحد أهم الفعاليات الدولية في قطاع الصناعات الدفاعية بالشرق الأوسط والعالم.

ويشارك في المفرض أجنحة دولية من 25 دولة، إلى جانب عارضين من مختلف دول العالم لعرض أحدث ما توصلت إليه الصناعات الدفاعية والتسليحية.

كما يشهد المعرض حضور وفود رسمية من أكثر من 100 دولة واستقبال نحو 45 ألف زائر، إضافة إلى تخصيص مساحة واسعة لاستعراض التقنيات الدفاعية المتطورة.