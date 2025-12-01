إسرائيل تُهجّر عائلات فلسطينية خلال اقتحام جديد لجنين

أجبر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، عائلات فلسطينية على إخلاء منازلها ودفع بتعزيزات عسكرية إلى حي الجابريات المحاذي لمخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية للأناضول، إن قوات إسرائيلية أجبرت عائلات، بينها الزبيدي، على إخلاء منازلها في حي الجابريات، ثم بدأت عمليات تفتيش في الحي.

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي دفع بتعزيزات عسكرية إلى الحي.

وعادة ما تردد تل أبيب أنها تبحث عن مطلوبين أمنيا.

ومنذ أيام تنفذ قوات الاحتلال اقتحامات متكررة لمناطق متعددة في جنين ومحيطها، مترافقة مع عمليات تفتيش واعتقالات وإخلاء قسري لمنازل.

ويواصل الجيش الإسرائيلي، منذ 21 يناير الماضي، عدوانا عسكريا في مخيمات شمالي الضفة الغربية بدأه بمخيم جنين، وتوسع ليشمل مخيمي طولكرم ونور شمس شرقي طولكرم.

ومنذ أن بدأ حرب الإبادة بقطاع غزة في 8 أكتوبر 2023، قتل الجيش الإسرائيلي ومستوطنون في الضفة الغربية أكثر من 1085 فلسطينيا، وأصابوا نحو 11 ألفا، إضافة لاعتقال ما يزيد على 21 ألفا.

فيما خلّفت الإبادة في أكثر من 70 ألف شهيد و170 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا مع كلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

وتحتل إسرائيل منذ عقود فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.