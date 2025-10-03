 ضبط 100 بطاقة تموين و33 شيكارة سماد مدعم في كفر الدوار - بوابة الشروق
الجمعة 3 أكتوبر 2025 1:19 ص القاهرة
ضبط 100 بطاقة تموين و33 شيكارة سماد مدعم في كفر الدوار

خميس البرعى
نشر في: الجمعة 3 أكتوبر 2025 - 12:43 ص | آخر تحديث: الجمعة 3 أكتوبر 2025 - 12:44 ص

شنت مديرية التموين حملة مكثفة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية، وذلك تحت إشراف المهندس محمد هداية، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وتلقى وكيل الوزارة تقريرًا من محمد فوزي، مدير إدارة تموين كفر الدوار، يفيد بتمكن حملة بقيادة طارق أبو هواش، مدير الرقابة التموينية، من ضبط ما يلي:

ضبط 100 بطاقة تموين قام أحد التجار بتجميعها.
ضبط 25 شيكارة سماد يوريا مدعم زنة 50 كجم، مخصص صرفها بالحيازات الزراعية عن طريق البنك الزراعي، لدى أحد المحلات.
ضبط 8 شكاير سماد نترات مدعم زنة 50 كجم، مخصص صرفها بالحيازات الزراعية، لدى أحد المحلات.
وجاءت الحملة برئاسة طارق أبو هواش، رئيس الرقابة التموينية، وبرفقة كامل عمران وخالد سعيد.

وتواصل مديرية التموين حملاتها ضد المتلاعبين والمخالفين بمحافظة البحيرة.


