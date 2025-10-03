الزمالك يعالج ناصر منسي والدباغ من آلام القمة 131

خصص الجهاز الفني للزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، فقرة بدنية للاعبين البدلاء والمستبعدين من لقاء الأهلي الأخير، خلال مران الفريق مساء الخميس، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة غزل المحلة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

خاضت هذه المجموعة تدريبات فنية خاصة، وحرص يانيك فيريرا المدير الفني على تنفيذ بعض الجوانب الخططية خلال هذه الفقرة، وتوجيه اللاعبين باستمرار مع تصحيح الأخطاء.

وخاض اللاعبون تقسيمة مصغرة لتنفيذ ما تم التدريب عليه خلال الفقرة الخططية، في ختام المران، استعدادًا للمباراة المقبلة، بينما أدى ناصر منسي والفلسطيني عدي الدباغ تدريبات تأهيلية على هامش المران بعد تعرضهما للإصابة في لقاء الأهلي.

ويلتقي الزمالك مع غزل المحلة في تمام الساعة الخامسة مساء يوم السبت المقبل، على ستاد هيئة قناة السويس في إطار مباريات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ويدير اللقاء الحكم الدولي، محمد معروف.

ويعتلي الزمالك قمة الدوري برصيد 17 نقطة من 9 مباريات، آخرها الخسارة أمام الأهلي بنتيجة 1-2 في مباراة القمة، يوم الإثنين الماضي.

أما غزل المحلة بقيادة مديره الفني علاء عبد العال، يقبع في المركز الرابع عشر برصيد 10 نقاط من 9 مباريات.