حزب مصر أكتوبر: القاهرة تواصل دعم غزة إنسانيا وسياسيا رغم التحديات وتحذّر من اتساع رقعة الصراع

أدان المهندس أحمد الباز، الأمين العام المساعد لحزب مصر أكتوبر ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الاعتداء العسكري الذي شنّته إسرائيل على الأراضي الإيرانية فجر اليوم، مؤكدًا أن هذا التصعيد الخطير يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ويهدد بإشعال المزيد من التوترات في منطقة الشرق الأوسط، التي تعاني أصلًا من أزمات متلاحقة وصراعات دامية.

وأشار الباز، في بيان له، إلى أن هذا الهجوم يُمثل نهجًا عدوانيًا من شأنه تقويض الاستقرار الإقليمي، وزيادة حالة الاحتقان السياسي والأمني في المنطقة، ما يستدعي تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي لوقف مثل هذه الأعمال الاستفزازية التي قد تُفضي إلى انفجار واسع النطاق لا تُحمد عقباه.

ولفت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ،أن مصر، برؤيتها المتزنة ومواقفها الثابتة، تُجسد نموذجًا فريدًا في التعاطي مع الأزمات الإقليمية، حيث تؤمن دائمًا بأولوية الحوار، وضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية على منطق السلاح والقوة، مشيرًا إلى أن القاهرة تُحذر منذ سنوات من مغبة الانزلاق إلى مواجهات إقليمية كبرى لا تصب في مصلحة أي طرف.

وشدد على أن مصر، رغم التحديات التي تواجهها، تواصل دورها الريادي في دعم القضايا العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن الدعم المصري لقطاع غزة خلال الحرب الراهنة لم يتوقف، سواء على مستوى المساعدات الإنسانية أو على صعيد التحركات السياسية المكثفة لوقف العدوان وإنقاذ الأرواح.

وطالب الباز، الجميع، بالتخلى بأقصى درجات ضبط النفس، وإعلاء لغة العقل؛ تجنبًا لمزيد من التصعيد الذي قد يجرّ المنطقة إلى دوامة لا نهاية لها من العنف والفوضى.