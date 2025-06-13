رئيس الوزراء العراقي: نرفض استخدام أراضينا أو مجالنا الجوي في تنفيذ أو تسهيل أي أعمال عدوانية ضد أي دولة مجاورة

أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، موقف بلاده الثابت والحاسم بأن ما حصل ضد إيران يمثل "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وعملاً عدوانياً يقوض قواعد النظام الدولي ويهدد الأمن الإقليمي والدولي".

وشدد السوداني، خلال استقباله القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى العراق ستيفن فاجن، وقائد قوات التحالف الدولي لمحاربة داعش الجنرال كيفن ليهي، اليوم "أن توقيت الاعتداء جاء في وقت لا تزال فيه المساعي الدبلوماسية جارية، لا يُضعف جهود التهدئة فحسب بل يكشف عن نية متعمدة للتصعيد وجرّ المنطقة إلى مواجهة أوسع بدلاً من منعها".

وجدد رفض القاطع لاستخدام أراضي العراق أو مجاله الجوي في تنفيذ أو تسهيل أي أعمال عدوانية ضد أي دولة مجاورة، والتأكيد على حق العراق ومسئوليته في حماية سيادته.

وقال إن الحكومة العراقية "ستتخذ جميع الإجراءات القانونية لهذا الغرض، إلى جانب مطالبة كل الأطراف الدولية بإحترام هذا المبدأ".

وشدد السوداني على ضرورة أن "يتخذ المجتمع الدولي، ولاسيما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، خطوات مسئولة ومباشرة لإعادة التأكيد على حظر إستخدام القوة والعمل على منع إنزلاق المنطقة إلى دوامة من العنف غير المنضبط".

من جانبه، أكد القائم بالأعمال الأمريكي وقائد قوات التحالف موقف الولايات المتحدة المعلن بعدم المشاركة في الهجوم بأي شكل من الأشكال والحرص على عدم إدخال العراق في الصراع طبقاً لاتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة بين البلدين.