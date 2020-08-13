 الذهب يرتفع عالميا بفعل زيادة الإقبال عليه مع انخفاض الدولار - بوابة الشروق
الخميس 13 أغسطس 2020 12:09 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

الذهب يرتفع عالميا بفعل زيادة الإقبال عليه مع انخفاض الدولار

الذهب
الذهب

نشر في: الخميس 13 أغسطس 2020 - 11:57 ص | آخر تحديث: الخميس 13 أغسطس 2020 - 11:58 ص

صعد الذهب يوم الخميس بفضل انخفاض الدولار، ليسجل المزيد من الصعود أعلى من مستوى 1900 دولار المهم بعد تراجع شديد في وقت سابق من الأسبوع عن أعلى مستوياته على الإطلاق.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1929.13 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما نزل عن مستوى 1900 دولار للأوقية في معاملات متقلبة. وسجلت الأسعار ارتفاعا قياسيا بلغ 2072.50 دولار للأوقية يوم الجمعة.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1938.90 دولار للأوقية.

وانخفض مؤشر الدولار 0.2% مقابل بقية العملات مما يجعل الذهب أقل ثمنا لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة لبقية المعادن النفيسة، صعدت الفضة 0.8% إلى 25.76 دولار للأوقية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك