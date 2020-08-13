عائشة بنت أحمد تحتفل بعيد المرأة التونسية

تحتفل الفنانة التونسية عائشة بنت أحمد، بمناسبة عيد المرأة التونسية، والذي يوافق يوم 13 أغسطس من كل عام.
ونشرت الفنانة الشابة صورة مجمعة لعدة رموز نسائية تونسية، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "بمناسبة عيد المرأة التونسية، كل عام ونساء بلادي بألف خير ونجاح وتألق".
وتستعد الفنانة التونسية لعرض فيلمها الجديد خلال الشهر الجاري، والذي يحمل اسم "توأم روحي"، وهو ينتمي إلى فئة الأعمال الرومانسية وهو منبطولة الفنانين حسن الرداد، وأمينة خليل، وعائشة بن أحمد، وضيفة الشرف الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، ومن تأليف أماني التونسي وإخراج عثمان أبو لبن.
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