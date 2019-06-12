أعربت تاتيانا كاريوفا، الأولى على الثانوية العامة شعبة أدبي بمدينة دهب، عن سعادتها بالنتيجة التي حققتها بالثانوية العامة، مؤكدة أنها أمامها عمل كبير للوصول إلى مستوى أعلى.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «الأولى»، مساء أمس الأربعاء، أنها عاشت في مدينة دهب 15 عامًا، مشيرة إلى أنها قدمت إلى مصر مع جدتها.

وأوضحت أن جدتها جاءت إلى مصر للعلاج من مشاكل صحية، بعد أن نصحتها صديقتها بالتوجه إلى دهب، قائلة إن والدها ووالدتها الروسيين يعملان الآن في المدينة.

وأكدت أنها أحبت المكان عندما جاءت إلى مصر؛ لما تتسم به دهب من بحر وجو جميل، لافتة إلى أن جدتها لاحظت حبها لتأليف وحكاية القصص منذ صغرها.

وأشارت إلى أنها كانت تعرف حروف اللغة العربية وبعض الكلمات عند التحاقها بالمرحلة الابتدائية الأولى، متابعة أنها كانت قلقة طول العام أثناء امتحانات الثانوية العامة.

وتابعت: «كنت أذاكر كثيرًا وخاصة اللغة العربية، أكثر مادة ذاكرتها وحصلت على 73 من 80 مش وحش بس كان نفسي أجيب أعلى من كده»، مستطردة أنها ترغب في الالتحاق بكلية الإعلام.