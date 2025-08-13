تسليم جوائز النسخة الثالثة من مسابقة ترجمة الأدب المكسيكي إلى العربية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أقامت سفارة المكسيك بالقاهرة، بالتعاون مع المركز القومي للترجمة، احتفالية تسليم جوائز النسخة الثالثة من مسابقة ترجمة الأدب المكسيكى إلى العربية، بمصر.

وتهدف المبادرة السنوية إلى دعم المترجمين المصريين الموهوبين، والتعريف بالأدب المكسيكي، واللغة الإسبانية وتعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين.

أقيم الحفل برئاسة سفيرة دولة المكسيك بمصر، ليونورا رويدا، ومديرة المركز القومي للترجمة الدكتورة كرمة سامى.

وقع الاختيار في هذه النسخة من المسابقة على كتاب "كانيك" للكاتب المكسيكي إريمليو أبريو جوميز، وهو كتاب هام في الأدب المكسيكى يحكي عن حياة أحد المتمردين من قادة حضارة المايا وهو خاسينتو كانيك، وذلك من خلال المزج بين الأسلوب الشعري والأحداث التاريخية.

حصل على الجائزة الأولى، والتى تبلغ ألف دولار أمريكى، محمد جمعه توفيق فاضل، مترجم وباحث متخصص فى الدراسات الإسبانية واللاتينية. وقد تم إطلاق المسابقة فى شهر يناير 2025 فى إطار أنشطة معرض القاهرة الدولى للكتاب، وشارك فى المرحلة الأخيرة من التصفيات 16 مترجما.

تكونت لجنة التحكيم من أساتذة الجامعات المصرية، وهم: أ.د. نادية جمال الدين (كلية الألسن جامعة عين شمس)، د. خالد عبدالمنعم (كلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر)، د. خالد إبراهيم عوض سالم (المعهد العالي للترجمة، أكاديمية الفنون).

وبالإضافة إلى الفائز بالجائزة الأولى، تم تكريم كلا من المتسابقين:

• تكريم مع مرتبة الشرف الأولى/ نهى الحاج حسن عبدو.

• تكريم مع مرتبة الشرف الثانية/ محمد أحمد محمد.

• تكريم مع مرتبة الشرف الثالثة/ رقية محمد التهامي.

• تكريم كمشارك مبتدئ واعد/ عبدالرحمن عصام عبدالجواد.

ووفقا لبيان صادر عن سفارة المكسيك بالقاهرة اليوم الأربعاء، فإن الاحتفالية ليست مؤشرا فقط على الاهتمام بالترجمة الأدبية، ولكنها أيضا دليل على أهمية مد جسور التواصل الثقافى من خلال الأعمال الأدبية وتعزيز التبادل وإثراء وتشجيع المزيد من التفاهم والتقدير بين مصر والمكسيك.