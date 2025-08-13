بوتين يشيد بمقاتلي كوريا الشمالية ويطلع كيم على لقائه المرتقب مع ترامب في ألاسكا

قالت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية وروسيا اليوم الأربعاء، إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجريا اتصالا هاتفيا لمناقشة تعميق العلاقات بين بلديهما وجهودهما الحربية ضد أوكرانيا، وذلك قبيل اللقاء المرتقب لبوتين مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ألاسكا.

وخلال المكالمة التي جرت يوم الثلاثاء، أشاد بوتين بـ"شجاعة وبطولة وروح التضحية" التي أظهرها الجنود الكوريون الشماليون وهم يقاتلون إلى جانب القوات الروسية لصد توغل أوكراني في منطقة كورسك الحدودية داخل روسيا، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

كما أطلع بوتين كيم على معلومات بشأن محادثاته المقبلة مع ترامب المقررة الجمعة في ألاسكا، بحسب ما نقلت وكالة تاس الروسية عن الكرملين، في حين لم تذكر التقارير الكورية الشمالية شيئا عن لقاء ترامب.

وأبلغ كيم بوتين أن بيونج يانج ستدعم "جميع الإجراءات التي ستتخذها القيادة الروسية في المستقبل أيضا"، وذلك في إطار مناقشة الطرفين تعزيز التعاون "في جميع المجالات" بموجب اتفاق الشراكة الاستراتيجية الذي وقعاه خلال قمة العام الماضي، وفق وكالة الأنباء الكورية الشمالية.

ومنذ الحرب الروسية ضد أوكرانيا، جعل كيم موسكو أولوية في سياسته الخارجية، سعيا للخروج من العزلة الدبلوماسية وتوسيع العلاقات مع دول تتحدى واشنطن. كما رفضت حكومته مساعي واشنطن وسول المعلنة لإعادة إطلاق الدبلوماسية الهادفة إلى نزع فتيل برنامج بيونج يانج النووي، والتي تعثرت عام 2019 بعد فشل قمة مع ترامب في ولايته الأولى.