إخماد حريق بغرفة مولد كهربائي تابع لهيئة النقل العام بالإسكندرية

سيطرت قوات تابعة لإدارة الحماية المدنية في الإسكندرية، مساء الثلاثاء، على حريق محدود اندلع أعلى غرفة مولد كهربائي تابعة لهيئة النقل العام بمنطقة المنشية، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من قسم شرطة المنشية بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة، تفيد ببلاغ من الأهالي عن نشوب حريق أعلى غرفة مولد كهربائي تابعة لهيئة النقل العام.

وانتقلت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث جرى السيطرة على الحريق، وفصل التيار الكهربائي، وإخماد النيران، للحيلولة دون امتدادها إلى المناطق المجاورة.

وأشارت المعاينة المبدئية إلى أن الحريق نتج عن احتراق كابل كهربائي أعلى سطح الغرفة بفعل ارتفاع درجة الحرارة.

وأكد مصدر أمني أن فحص أسباب اندلاع الحريق جارٍ، فيما حرر محضر إداري بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.