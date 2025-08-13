اعتقال رجل بعد إطلاق نار داخل مطار سيدني

أُطلق عيار ناري من سلاح تابع للشرطة في مطار كينجسفورد سميث بمدينة سيدني أثناء إلقاء القبض على رجل، اليوم الأربعاء، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية نقلا عن الشرطة الاتحادية الأسترالية.

وقالت هيئة الإذاعة الأسترالية إن الرجل تم توقيفه بعد اشتباك مع الشرطة، وخلاله انطلقت رصاصة من سلاح أحد عناصرها داخل مبنى الركاب المحلي رقم 2 بالمطار.

وذكر مطار سيدني في بيان أنه "يتعاون مع الشرطة الاتحادية الأسترالية عقب حادث وقع في وقت سابق من صباح اليوم، ولم تُسجَّل أي إصابات نتيجة الحادث. تم إلقاء القبض على المشتبه به ويواصل المطار العمل بشكل طبيعي".

وأفادت هيئة الإذاعة الأسترالية ووكالة الأنباء الأسترالية "إيه إيه بي" بأن الشرطة أغلقت جزءا من مبنى الركاب رقم 2 كمساحة لجمع الأدلة والتحقيق في ملابسات الواقعة.

ويضم مطار كينجسفورد سميث في سيدني مبنيين للرحلات الداخلية ومبنى واحدا للرحلات الدولية.