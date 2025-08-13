شوبير: توقف مفاوضات تجديد تعاقد ديانج مع الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن توقف مفاوضات التجديد بين الأهلي ولاعبه أليو ديانج، بعد جلوس اللاعب على مقاعد البدلاء في المباراة الأولى بالدوري أمام مودرن سبورت.

وقال شوبير عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: "أليو ديانج كان قريبًا جدًا من التوقيع على عقود التجديد للنادي الأهلي لمدة 3 مواسم وبمقابل مالي جيد، لكنه فضّل الانتظار لما بعد انطلاق الدوري، ليفاجأ بوجوده على مقاعد البدلاء في لقاء مودرن سبورت."

وأضاف: "يمكن القول إن ملف التجديد متوقف حاليًا."

وكان الأهلي قد تعادل مع مودرن سبورت في المباراة الأولى بالدوري بنتيجة 2-2.