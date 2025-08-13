أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» عن وصول وفد قيادي من الحركة برئاسة الدكتور خليل الحية إلى القاهرة، وذلك بدعوة مصرية كريمة لإجراء مباحثات مع المسئولين المصريين، حول آخر التطورات المتعلقة بحرب الإبادة في غزة، ومجمل الأوضاع في الضفة والقدس والأقصى.

وقالت في بيان عبر قناتها بـ «تليجرام»، إن الوفد بدأ محادثات تمهيدية للقاءات التي سوف تبدأ الأربعاء وستركز حول سبل وقف الحرب على القطاع وإدخال المساعدات وإنهاء معاناة شعبنا في غزة، والعلاقات الفلسطينية الداخلية للوصول إلى توافقات وطنية حول مجمل القضايا السياسية، والعلاقات الثنائية مع الأشقاء في مصر وسبل تطويرها.

ومن جانبه، أشاد طاهر النونو بالجهود التي تبذلها مصر في مجمل القضايا السابقة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددا على أن العلاقات مع مصر ثابتة وقوية، والعمل المشترك لم يتوقف في مختلف القضايا.