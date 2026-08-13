رومانيا تغلق محطة تشيرنافودا للطاقة النووية بعد انخفاض مستويات مياه نهر الدانوب

أعلنت وزارة الطاقة الرومانية اليوم الخميس إغلاق محطة تشيرنافودا للطاقة النووية بسبب انخفاض مستويات مياه نهر الدانوب، حسبما ذكرت وكالة ميديافاكس للأنباء.

ومن المقرر إغلاق المفاعل الثاني عقب أن تم إغلاق المفاعل الأول في نهاية يوليو الماضي بسبب عدم كفاية مياه التبريد. ومن المتوقع إتمام الإغلاق الكامل نحو الساعة الثامنة بتوقيت جرينتش.

ويشار إلى أن المحطة، الواقعة بشرق البلاد على طرف نهر الدانوب، عادة ما تنتج 20% من احتياجات الطاقة في رومانيا. وتحصل المحطة على جميع مياه التبريد من النهر.

وقال كريستيان بوشوي وزير الدولة بوزارة الطاقة إنه في أسوأ الأحوال، سوف يتم تقييد إمدادات الطاقة للعملاء الصناعيين الكبار، حسبما ذكرت وكالة ميديافاكس.

وكانت تقارير سابقة قد أفادت بأن رومانيا تجرى مفاوضات مع أوكرانيا وبلغاريا بشأن واردات الطاقة.