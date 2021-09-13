بوتين يرفض طلبا غير عادي لأحد الرياضيين

عرضت فضائية «روسيا اليوم» مقطع فيديو يرصد توجه البطل الروسي في السباحة أندريه نيكولاييف، إلى الرئيس فلاديمير بوتين بطلب غير عادي في حفل تكريم الرياضيين الروس المتوجين في دورة البارالمبية الصيفية الأخيرة بطوكيو.



واستقبل الرئيس الروسي في قصر الكرملين بالعاصمة موسكو، اليوم الاثنين، الأبطال البارالمبيون، وأثناء تقديمه جوائز الدولة، وضع بوتين توقيعه على الميداليات التي تحصل عليها الرياضيون الروس.



ولكن نيكولاييف أراد الحصول على توقيع الرئيس على إحدى صفحات جوازه، حيث توجه لبوتين قائلا: «هل يمكنكم أيضا التوقيع على جوازي؟». ورفض بوتين طلب الرياضي وأكد له أن الجواز وثيقة ولا يجب إفسادها.



وشكر بوتين في نهاية الحفل، الرياضيين الروس الذين توجوا بـ118 ميدالية في بارالمبياد طوكيو منها 36 ذهبية، ليحتل الفريق الروسي المركز الرابع في الترتيب العالمي للميداليات.





