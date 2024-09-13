فانس يكشف عن خطة ترامب الخاصة بأوكرانيا

كشف المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس الأمريكي جيمس ديفيد فانس عن بعض تفاصيل خطة شريكه في السباق الانتخابي دونالد ترامب للتسوية في أوكرانيا.



وقال فانس في مقابلة على موقع "يوتيوب"، يوم الخميس، إن ترامب قد يلتقي بممثلي روسيا وأوكرانيا والدول الأوروبية المعنية بإنهاء النزاع، وسيطلب منهم تحديد شروط اتفاق السلام.

وأشار إلى أن ذلك قد يضم إقامة "منطقة منزوعة السلاح" على امتداد خط التماس الحالي بين القوات الروسية والأوكرانية.



وأضاف أن خطة ترامب تنص على حفاظ أوكرانيا على سيادتها، وتقديمها ضمانات لروسيا بعدم انضمامها إلى حلف الناتو أو تحالفات أخرى، وأن ألمانيا وغيرها من الدول ستمول إعادة إعمار أوكرانيا.

يذكر أن المرشح للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب قد تحدث مرارا أنه بإمكانه إنهاء النزاع في أوكرانيا.

وحدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في يونيو الماضي شروط روسيا لإنهاء النزاع، وهي تشمل انسحاب القوات الأوكرانية من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، وتخلي أوكرانيا عن المساعي للانضمام إلى الناتو، ورفع العقوبات عن روسيا.