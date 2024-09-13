محافظ قنا يوجه بتشكيل فرق من المتطوعين لمساعدة الجهاز الإداري والتنفيذي

استقبل الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، أعضاء من كيان شباب الوطن، أحد الكيانات الشبابية التطوعية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، الذي يهدف إلى نشر الفكر التطوعي بشكل تفاعلي وتكاملي بين الشباب داخل المجتمع.

واستمع إلى الآراء والمقترحات المقدمة من أعضاء الكيان لتطوير القطاعات الخدمية بالمحافظة، مشيدًا بمدى استعدادهم لتقديم الخدمات والمساعدة التطوعية في الأنشطة والبرامج المتعددة التي تقوم بها المحافظة.

ووجه محافظ قنا بتشكيل فرق من المتطوعين وتمكينهم من العمل التطوعي بشكل تفاعلي وتكاملي لمساعدة الجهاز الإداري والتنفيذي للدولة في القضايا المجتمعية، والمساهمة في جذب مزيد من الاستثمارات وخلق فرص عمل حقيقية للشباب، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بدعم وتمكين الشباب إيماناً بدورهم في تحقيق التنمية الشاملة وبناء الجمهورية الجديدة ونهضتها.

ومن جانبهم، قدم أعضاء كيان شباب الوطن الشكر والتقدير لمحافظ قنا على حسن الاستقبال والتعاون المثمر، مؤكدين استعدادهم الكامل للمشاركة في تنفيذ الأنشطة والفعاليات المختلفة، خاصة خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة ودعمهم معنويًا، من خلال الاستماع إلى أفكارهم بهدف دمجهم في المجتمع، خاصة أن الاتحاد يعمل على إعداد جيل من الشباب المثقف فكريًا وإنسانيًا ومجتمعيًا داخل بيئة وطنية تمتلك كافة عناصر الانتماء الحقيقي وتعظيم مبدأ ومعاني الإنسانية والعمل المجتمعي البناء.