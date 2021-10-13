 قائد عمليات بغداد يشيد بالجهود الأمنية خلال الانتخابات العراقية - بوابة الشروق
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قائد عمليات بغداد يشيد بالجهود الأمنية خلال الانتخابات العراقية

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 13 أكتوبر 2021 - 12:48 م | آخر تحديث: الأربعاء 13 أكتوبر 2021 - 12:48 م

أشاد قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم، بالجهود المبذولة من قبل القطعات الأمنية خلال العملية الانتخابية بالبلاد، مشيرًا إلى أن الجهود الأمنية ساهمت في إنجاح العملية الانتخابية في أجواء آمنة ومستقرة في كافة محافظات البلاد.

وأكد سليم، خلال تفقده مخازن الدعم اللوجستي لمفوضية الانتخابات في جانب الرصافة، وفقًا لقناة العراقية الإخبارية، اليوم الأربعاء، ضرورة أخذ الحيطة والحذر خلال تأدية واجب حماية المخازن، واتخاذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة عند حدوث أي طارئ.

وتفقد مخازن المفوضية العليا في قاطع الرصافة (القريبة من وزارة الداخلية)؛ للإطلاع ميدانيًا على الإجراءات الأمنية المتخذة لحماية مخازن الدعم اللوجستي، وإجراءات السلامة والأمان، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وضمن الخطة الأمنية المعدة من قبل اللجنة الأمنية العليا للانتخابات.

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