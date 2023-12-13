المالكي: إسرائيل تحرم الشعب الفلسطيني من الغذاء والماء والدواء بمنعها دخول المساعدات

التقى وزير الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين الدكتور رياض المالكي، مفوض عام الأونروا فليبو لازاريني، على هامش المنتدى العالمي للاجئين، المنعقد حاليا في جنيف، سويسرا.



وثمن المالكي، الجهود الجبارة التي تقوم بها الأونروا والعاملين بها، والجهد الذي يقوم به المفوض العام لتأمين وصول المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر، في ظل عدوان إسرائيلي همجي وحرب إبادة وتجويع.



واتطلع المالكي، على جهود الأونروا في تقديم المساعدات، وزيارة وفد الدول الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للاطلاع على الأوضاع على معبر رفح، والمعونات التي تمنع إسرائيل دخولها إلى قطاع غزة، وتحرم الشعب الفلسطيني، من الغذاء والماء والدواء، رغم توفرها بدعم الدول الشقيقة والصديقة على الجانب المصري.



كما أكد المالكي، أن الحفاظ على الأونروا وولايتها أولوية دولية ويجب عدم خذلان الأونروا ومهمتها الإنسانية السامية، ودورها في حماية اللاجئين وإغاثتهم وتأمين ضرورات الحياة لهم من إيواء وتعليم وصحة خاصة في هذه الظروف الصعبة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.



وأشار إلى رفض دولة فلسطين ومواجهتها لكل المحاولات الرامية لتقويض الأونروا من خلال وقف تمويلها واتهامها باتهامات باطلة من أجل إنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين.



بدوره، أكد لازاريني، أن الاونروا تقوم وستقوم بكل واجباتها للوفاء بالتزاماتها وطلب المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته تجاه الأونروا واللاجئين الفلسطينيين خاصة في ظل الأوضاع الكارثية في غزة.