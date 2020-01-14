بورشة تحقق مبيعات غير مسبوقة في 2019

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(د ب أ)

أعلنت شركة بورشة الألمانية للسيارات الرياضية الفارهة تحقيق مبيعات قياسية خلال عام 2019، على خلاف حالة الركود التي شهدتها مبيعات السيارات بشكل عام.

وتوقعت بورشة تحقيق مزيد من النمو خلال العام الجاري، مع طرح أول سيارة كهربائية من انتاجها، وتحمل اسم "تايكان".

وأوردت وكالة "بلومبرج" للأنباء بيان لشركة بورشة اليوم الاثنين جاء فيه أن "مبيعات الشركة على مستوى العالم ارتفعت بنسبة 10 بالمئةإلى 280800 سيارة خلال عام 2019".

وأرجعت بورشة المملوكة لمجموعة فولكسفاجن الألمانية العملاقة نمو المبيعات بشكل أساسي إلى إقبال المستهلكين القوي على السيارتين ماكان وكايين، وهما من فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات.

ونقلت بلومبرج عن دتليف فون بلانتن مدير المبيعات بالشركة قوله: "نشعر بالتفاؤل بشأن إمكانية الحفاظ على زيادة الطلب خلال عام 2020".

وأضاف أن زخم المبيعات يمكن أن يستمر بفضل "طرح بعض الطرازات الجديدة والحجوزات الكبيرة للسيارة تايكان".