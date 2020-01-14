سعد الحريري: تشكيل حكومة جديدة أساس الحل للوضع بلبنان

أكّد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعد الحريري في تصريحات للصحفيين عقب ترؤسه اجتماع كتلة "المستقبل" النيابية عصر اليوم الثلاثاء في مقره في بيروت، أن اساس الحل للوضع في البلاد هو بتشكيل حكومة جديدة وليس "تعويم" حكومة تصريف أعمال.



وأكد الحريري، بحسب بيان صادر عن مكتبه الإعلامي أن" أساس الحل هو تشكيل حكومة جديدة وليس تعويم حكومة استقالت بطلب من الشارع"، لافتاً إلى أنه "يقوم بتصريف الأعمال بشكل كامل بحسب الدستور، أما إذا كان المطلوب أكثر فلا مشكلة".



يذكر أن انتقادات كانت قد وجهت إلى الرئيس الحريري في الفترة السابقة، من جهات سياسية عديدة، لجهة عدم ممارسته مع حكومته تصريف الأعمال.



وقال الرئيس الحريري"منذ أن قدمت استقالتي وأنا أصرف أعمالا، وأستغرب حقيقة الكلام عن تصريف الأعمال لأني لا أرى شيئاً متوقفاً على هذا الصعيد. أما إذا كان المطلوب أكثر فلا مشكلة، ولكن الأساس هو تشكيل حكومة جديدة. كفانا(لف ودوران) حول أساس الحل".



واعتبر أن أساس الحل هو تشكيل حكومة جديدة. هناك الرئيس المكلف حسان دياب الذي لديه مهمة تشكيل حكومة مع من أسموه لهذه المهمة، فليشكل الحكومة مع فخامة الرئيس ونقطة على السطر. إذا كان هناك مكان قصّرت فيه بتصريف الأعمال فليخبروني أين هو".



ورداً على سؤال عن مطالبة رئيس مجلس النواب نبيه بري باجتماع حكومة تصريف الأعمال قال الحريري " حكومة تصريف الأعمال لديها عدة صلاحيات ونحن نستخدم هذه الصلاحيات في حدودها".



وأضاف " إذا فرضنا أني تحدثت مع البنك الدولي واتفقنا على أمر ما، فهل بإمكاني أن أنفذ هذا الاتفاق ضمن حكومة تصريف أعمال؟ كلا، لا يمكن. فمن يستطيع أن ينفذ مثل هذه الأمور هي حكومة تحوز على الثقة من مجلس النواب وتعمل بشكل طبيعي".



وتابع: "الأساس اليوم إذا هو تشكيل حكومة. فهل المطلوب ضرب الدستور؟ علينا حل الأمور كما يجب أن تُحل. الدستور واضح جداً، يستقيل رئيس الحكومة، ثم تحصل استشارات ملزمة وتتم تسمية رئيس حكومة مكلف يشكل حكومة جديدة بالاتفاق مع رئيس الجمهورية. هل المطلوب أن نتذاكى على الشعب اللبناني؟ أنا أقوم بعملي كاملاً".



يذكر أن الرئيس الحريري كان قد أعلن استقالة حكومته بعد 13 يوماً من اندلاع الاحتجاجات الشعبية في 17 أكتوبر الماضي "تجاوباً مع إرادة الكثير من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الساحات ليطالبوا بالتغيير".



وتم تكليف الدكتور حسان دياب تشكيل حكومة جديدة في19 ديسمبر الماضي. ويقوم الرئيس المكلف بالاستشارات اللازمة لتأليف حكومته.