الصندوق الكويتي للتنمية يقدم قرضا بقيمة 17 مليون دولار للكاميرون

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أعلن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، توقيعه اتفاقية في الكاميرون يقدم بمقتضاها قرضا مقداره خمسة ملايين دينار (نحو 17 مليون دولار أميركي) للإسهام في تمويل مشروع إنشاء طريق اولاما.

وقال الصندوق، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن الاتفاقية وقعت في العاصمة الكاميرونية ياوندي، موضحا أن المشروع يستهدف تحفيز عجلة التنمية الإقتصادية والاجتماعية عبر تحسين شبكة النقل في الأقاليم الوسطى والجنوبية للبلاد لتلبية الطلب المتزايد على خدمات نقلالاشخاص والبضائع.

وأوضح أن قرض الصندوق يمثل نحو 19 بالمئة من إجمالي تكاليف المشروع البالغ مقدارها 26 مليون دينار (نحو 4ر88 مليون دولار).

وذكر الصندوق أن مدة القرض تبلغ 22 سنة بما في ذلك فترة إمهال قدرها خمس سنوات.

ووقع اتفاقية القرض نيابة عن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية نائب المدير العام نضال العليان بينما وقعها نيابة عن حكومةالكاميرون وزير الاقتصاد الأمين عثمان ماي.

وهذا القرض هو الثامن الذي يقدمه الصندوق للكاميرون إذ سبق تقديم سبعة قروض بإجمالي نحو 33 مليون دينار (نحو 78 مليون دولار).