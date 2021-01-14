تاج الدين: التدخل بصورة سريعة لمواجهة كورونا يزيد من نسبة الشفاء

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن العدد الأكبر من حالات فيروس كورونا أعراضه بسيطة، مؤكدًا على أن التدخل بصورة سريعة لمواجهة كورونا أدى إلى زيادة نسبة الشفاء بين المصابين.

وأضاف تاج الدين، خلال لقاء لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء أمس الأربعاء، أن العدد الأكبر من المصابين بكورونا خلال موجة الثانية من العائلات، قائلًا إن فقدان حاستي الشم والتذوق أكثر الأعراض تمييزًا لمرض «كوفيد - 19».

وأكد على ثقته في عبور أزمة كورونا، وخاصة مع طريقة معالجة الدولة للأزمة والتنبؤ بها، قائلًا إن المريض يستطيع الاختلاط مع الآخرين بعد أسبوع من اختفاء الأعراض تمامًا، حفاظًا على أية مضاعفات وحماية للمخالطين من ناحية أخرى.

وشدد مستشار الرئيس للصحة على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقاية واستخدام الكمامات، معلقًا: «حتى لو في تطعيم أو أصيب الشخص أو كنت غير مخالط، علينا اتباع الإجراءات الاحترازية لأنها تؤدي إلى سيطرة أكبر على المرض».