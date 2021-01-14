مجموعة «كوتش-تارد» الكندية تعرض شراء سلسلة متاجر كارفور الفرنسية

أكدت مجموعة "أليمنتيشن كوتش-تارد " الكندية التي تمتلك سلسلة متاجر "كلارك كيه" الكبرى اليوم الأربعاء، تقديم عرض غير ملزم لشراء سلسلة متاجر التجزئة الفرنسية كارفور مقابل 20 يورو لكل سهم.

وأضافت أليمنتيشن أن شروط الصفقة مازالت محل نقاش، لكن التفكير حاليا يتجه نحو سداد الجزء الأكبر من قيمتها نقدا.

وقالت الشركة الكندية الموجود مقرها في إقليم كيبك إنه لا يوجد أي تأكيد بوصول المحادثات إلى اتفاق نهائي في الوقت الراهن.

يذكر أن سعر سهم سلسلة متاجر كارفور ارتفع بنسبة 10% في بورصة باريس خلال العام الحالي لتصل قيمتها السوقية إلى 6ر12 مليار يورو (4ر15 مليار دولار) في ختام تعاملات أمس.

في الوقت نفسه، تراجع سهم شركة "كوتش-تارد " بنسبة 2ر2% بعد تقرير بلومبرج عن الصفقة المنتظرة لتصل قيمتها السوقية إلى 46 مليار دولار كندي (36 مليار دولار أمريكي).

يذكر أن "كوتش-تارد " تركز على المتاجر ومحطات الوقود ، وليس محلات السوبر ماركت. وأقامت إمبراطوريتها من خلال الاستحواذ بشكل منهجي على منافسين أصغر، أولاً في كندا قبل دخول الولايات المتحدة في عام 2001 وأوروبا في عام 2012.

وفي الآونة الأخيرة، كان تركيزها على مناطق الولايات المتحدة وآسيا والمحيط الهادئ، حيث حاولت شراء شركة كالتكس أستراليا، قبل التراجع عن تقديم عرض جديد لشرائها بعد تفشي جائحة فيروس كورونا.

من شأن صفقة كارفور أن توسع وجود الشركة الكندية في أوروبا ، حيث تضم سلسلة كارفور أكثر من 2800 متجرا و 703 متاجر عملاقة، إلى جانب متاجر السلسلة الفرنسية في الأرجنتين والبرازيل.