إضراب عن العمل في إسرائيل تضامنا من الأسرى في غزة

أضربت مئات الشركات الإسرائيلية، اليوم، عن العمل لمدة 100 دقيقة اليوم، تضامنا مع أكثر من 130 إسرائيلي مازالوا محتجزين في قطاع غزة.

وجاء الإضراب استجابة لدعوة الاتحاد العام للنقابات العمال الإسرائيلية "هستدروت" بمناسبة مرور 100 يوم على بدء الحرب في غزة.

وفي بداية الإضراب، التزم الآف المشاركين في مسيرة نظمها أقارب الرهائن بالصمت لمدة 100 ثانية كإشارة على التضامن، ومن المقرر أن تستمر المسيرة في تل آبيب لمدة 24 ساعة حتى مساء اليوم.

وقال رئيس هستدورت ارنون بن ديفيد في المسيرة: "إسرائيل تمر بمأساة مروعة، وأنا أريد أن أستيقظ من هذا الحلم المروع".

وتخوض إسرائيل حربا ضد حركة حماس في غزة منذ أن شنت حركة حماس هجوما على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص واختطاف نحو 240.

وتقدر إسرائيل أن 136 رهينة مازالوا محتجزين في غزة، وأن 24 آخرين توفوا.

وشنت إسرائيل هجمات جوية وهجوما بريا على قطاع غزة ردا على هجمات حماس.