ضبط طني دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بالمنصورة

ضبطت مباحث التموين بمديرية أمن الدقهلية، طني دقيق مدعم، قبل تهريبه إلى السوق السوداء في المنصورة.

كانت معلومات قد وردت إلى ضباط مباحث إدارة التموين في المديرية، بتجميع "محمد س.م." (46 عاما) سائق، مقيم قرية كوم بني مراس، دائرة مركز المنصورة، بتجميع كميات من الدقيق البلدي المدعم، والمحظور تداوله خارج منظومة الدعم.

تم ضبط المذكور، بحوزته طني دقيق، بقصد التصرف فيها، بالبيع في السوق السوداء، وتحقيق أرباح بالمخالفة لأحكام القانون.

وبمواجهة المتهم، اعترف بارتكاب الواقعة، تم التحفظ على المضبوطات والسيارة، وجار اتخاذ الإجراءت القانونية، وتحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة.