توقعات بتحسن إنتاج زيت النخيل في إندونيسيا

تتوقع شركة صناعة زيت الطعام الإندونيسية "أسترا أجرو ليستاري"، تحسن إنتاج البلاد من زيت النخيل الخام خلال العام الحالي بعد تراجعه في العام الماضي إلى 1.43 مليون طن.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن سانتوسا رئيس الشركة قوله في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت اليوم الأربعاء، إن إنتاج إندونيسيا من زيت النخيل الخام سيرتفع خلال العام الحالي بفضل الأحوال الجوية المواتية، مع توقع زيادة الإنتاج خلال أبريل الحالي.

وقال سانتوسا إن ارتفاع أسعار زيت النخيل لن يؤثر على إيرادات الشركة خلال العام الحالي، نظرا لفرض الحكومة ضرائب ورسوم إضافية على صادرات الزيت.

يأتي ذلك في الوقت الذي رصدت فيه شركة أسترا أجرو ليستاري 1.2 تريليون روبية (82 مليون دولار) للإنفاق الاستثماري خلال العام الحالي، حيث سيستخدم الجزء الأكبر من هذه الأموال في برامج إعادة زراعة ورعاية نخيل الزيت.