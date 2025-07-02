شهدت محافظة سوهاج، اليوم الأربعاء، مشاجرة دامية بالأسلحة النارية والبيضاء بسبب خلافات الجيرة، أسفرت عن مصرع شاب وتلميذة، وإصابة 8 أشخاص آخرين، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة والأسلحة المستخدمة، وتحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج، إخطارًا بوقوع مشاجرة ووجود متوفيين ومصابين بدائرة مركز سوهاج.

على الفور، انتقل رجال البحث الجنائي إلى موقع الحادث، وتبين أن المشاجرة نشبت بين طرفين، الأول يضم علي ص. ع. م (30 عامًا – سمكري سيارات) الذي أصيب برش خرطوش في البطن وتوفي عقب وصوله مستشفى سوهاج العام، وابنة عمومته شمس ش. ر. ش (14 عامًا – طالبة) التي لقيت مصرعها إثر طلق ناري بالرأس، إضافة إلى حسام ح. م. ع (25 عامًا – عامل) المصاب بجرح طعني شبه نافذ في البطن، وفارس ع. ر. م (23 عامًا – عامل) المصاب برش خرطوش متفرق بالجسم، ومحمد م. ع. م (40 عامًا – صاحب مطعم) المصاب برش خرطوش في الوجه، ونُقل المصابان الأخيران إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديد.

أما الطرف الثاني فيضم أسامة أ. أ. ع (46 عامًا – عامل) مصابًا بكدمة في الرأس، وأنجال عمومته إسلام م. أ. ع (29 عامًا – عامل) مصابًا بكدمة بفروة الرأس، ومحمد هـ. أ. ع (38 عامًا – عامل)، وزياد م. هـ. أ (19 عامًا – عامل)، ووالدتهم إيمان ج. ح. ح (59 عامًا – ربة منزل).

وتمكنت قوات الأمن من ضبط الطرفين وبحوزة بعضهم أسلحة نارية وبيضاء، منها سلاح ناري مع الثاني والثالث من الطرف الثاني، وسلاح أبيض "مطواة" مع الأول من الطرف الثاني.

وتبادل الطرفان الاتهامات بالتعدي والسب والضرب باستخدام الأسلحة المضبوطة، وأرجعوا سبب الخلاف إلى مشكلات الجيرة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرَت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات