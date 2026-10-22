تقدم لكم «الشروق» نشرة الخامسة مساءً، والتي تتناول أهم وآخر أخبار الاقتصاد ومجتمع المال والأعمال التي حدثت على مدار اليوم.

وترصد نشرة الشروق الاقتصادية أهم أخبار اليوم الخميس 22 أكتوبر 2026 والتي جاء في مقدمتها:

- وزير السياحة: نستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح.. والمواقع الأثرية سجلت 18 مليون زيارة العام الماضي

قال شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، إن مصر تستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح، موضحًا أن هذا الرقم قابل للتغيير لارتباطه بعدة عوامل، لكنه يمثل نقطة انطلاق لتحقيق المستهدفات السياحية.

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- محافظ البنك المركزي: نتمسك بسعر الصرف المرن.. والتحركات الأخيرة طبيعية في ظل الظروف المحيطة

قال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، إن البنك يتمسك بسياسة سعر الصرف المرن، داعيًا المجتمع إلى تفهم أن تحركات سعر الصرف في ظل الظروف المحيطة تُعد تحركات طبيعية.

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- الدولار يقفز 92 قرشا ويتجاوز 55 جنيها رسميا.. والبورصة تهبط بأكثر من 3%

قفزت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصري، في البنوك المحلية بنهاية تعاملات اليوم الخميس، بقيمة تتراوح بين 88 و92 قرشًا، ليتجاوز حاجز الـ55 جنيهًا رسميًا لأول مرة في تاريخه.

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- وزير الصناعة: نستهدف زيادة نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20% بحلول 2030

قال المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إن الوزارة تستهدف زيادة نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20% بحلول 2030.

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- وزير الاستثمار: نسعى لتطوير منظومة متكاملة لخدمات المستثمرين والمصدرين

أكد محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة متكاملة لخدمات المستثمرين والمصدرين، ترتكز على سرعة الاستجابة للاستفسارات ومعالجة التحديات، والتوسع في الحلول الرقمية، وتعزيز جهود الترويج للصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية، بما يدعم جاذبية الاستثمار ويرفع تنافسية الاقتصاد المصري.

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- تداول نحو 85 ألف طن من البضائع العامة في ميناء دمياط

قالت هيئة ميناء دمياط، إن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 10 سفن، بينما غادرت 14 سفينة؛ ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 30 سفينة.

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- أحمد السويدي: غير منطقي أن نصدر 80% من الإنتاج ونعجز عن المنافسة في السوق المحلية

قال أحمد السويدي، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة السويدي إلكتريك، إنه من غير المنطقي أن نصدر 80% من الإنتاج ونعجز عن المنافسة في السوق المحلية.

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- الذهب يخسر 35 جنيها اليوم.. وعيار 21 بـ6275 جنيها

تراجعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس، بقيمة 35 جنيهًا؛ ليصل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر انتشارًا في مصر، إلى 6275 جنيهًا، مقابل 6310 جنيهات في نهاية تعاملات أمس الأربعاء.

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- وزير الصناعة: تطوير منظومة التراخيص الصناعية على رأس الأولويات

قال المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، إن تطوير منظومة التراخيص الصناعية يأتي على رأس أولويات الوزارة، في ظل استمرار الأعباء المرتبطة بالوقت والتكلفة اللازمين لإنهاء إجراءات التراخيص، والتي لا تزال بحاجة إلى معالجة.

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