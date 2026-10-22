تقرير: 96% من نظم الشعاب المرجانية الضحلة مهددة بالزوال

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حذر الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، الخميس، من أن 96% من النظم البيئية للشعاب المرجانية في المياه الضحلة حول العالم معرضة لخطر الزوال بحلول عام 2075، بسبب تغير المناخ.

وذكر الاتحاد، في تقرير، أن ارتفاع درجات حرارة المحيطات وموجات الحر الناجمة عن تغير المناخ يمثلان العامل الأكبر في زوال الشعاب المرجانية.

وأوضح أن الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا، ومنطقة المثلث المرجاني في غرب المحيط الهادئ وجنوب شرق آسيا، ونظام الحاجز المرجاني في أمريكا الوسطى، والشعاب المرجانية في البحر الأحمر، تقع ضمن أعلى فئات التهديد.

بدورها، أكدت المديرة العامة للاتحاد جريتل أجيلار ضرورة خفض انبعاثات غازات الدفيئة، وتعزيز جهود الحماية والترميم للحفاظ على النظم المرجانية.

كما شددت على أهمية زيادة الاستثمارات في النظم البيئية الساحلية.